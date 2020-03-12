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12 марта 2020, 16:23 5

В столичных автопарках могут появиться 200 автобусов

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12 марта 2020, 16:23 5
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На пленарном заседании Киевского городского совета 12 марта депутаты поддержали решение об обновлении городского автопарка за средства Европейского банка реконструкции и развития
Фото: flickr
На пленарном заседании Киевского городского совета 12 марта депутаты поддержали решение об обновлении городского автопарка за средства Европейского банка реконструкции и развития

Об этом сообщается на сайте Киевсовета, передает RegioNews.

Отмечается, что для города будет приобретено 200 новых автобусов в 2020 году в лизинг на более 36 месяцев, стоимость которого 50,7 млн евро.

Решение поддержали 78 депутатов, но вокруг этого вопроса возник спор.

Часть депутатов выступила за закупку автобусов белорусского производителя "МАЗ", их коллеги потребовали поддерживать украинского производителя и не закупать за рубежом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что автобусы Киеву нужны сейчас, а отечественного производителя нужно стимулировать в течение долгого времени.

В ходе обсуждения депутаты так и не смогли решить, у какого производителя будут закупать автобусы.

Напомним, на маршруте киевской городской электрички построят шесть новых станций для улучшения ситуации с опозданиями городской электрички.


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