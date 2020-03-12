В столичных автопарках могут появиться 200 автобусов
Об этом сообщается на сайте Киевсовета, передает RegioNews.
Отмечается, что для города будет приобретено 200 новых автобусов в 2020 году в лизинг на более 36 месяцев, стоимость которого 50,7 млн евро.
Решение поддержали 78 депутатов, но вокруг этого вопроса возник спор.
Часть депутатов выступила за закупку автобусов белорусского производителя "МАЗ", их коллеги потребовали поддерживать украинского производителя и не закупать за рубежом.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что автобусы Киеву нужны сейчас, а отечественного производителя нужно стимулировать в течение долгого времени.
В ходе обсуждения депутаты так и не смогли решить, у какого производителя будут закупать автобусы.
Напомним, на маршруте киевской городской электрички построят шесть новых станций для улучшения ситуации с опозданиями городской электрички.
- 16:59 12 марта В Житомирской области простились с военным 26-й бригады
- 16:49 12 марта На востоке Украины погиб разведчик из Одесской области
- 16:45 12 марта В Черниговской области с карт исчезло село
- 16:28 12 марта Полицейские офицеры общин Хмельницкой области получили 43 автомобиля
- 16:23 12 марта Коронавирус: две авиакомпании отменили рейсы из Запорожья
- 16:23 12 марта В столичных автопарках могут появиться 200 автобусов
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой