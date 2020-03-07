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Бойовики "ДНР" позбавили українську мову статусу "державної" на підконтрольній їм території
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07 березня 2020, 16:49 8

Бойовики "ДНР" позбавили українську мову статусу "державної" на підконтрольній їм території

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07 березня 2020, 16:49 8
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Угруповання "ДНР" вирішило, що українська мова більше не матиме статусу "державної" на частині Донецької області, яку контролюють російські гібридні сили
Фото: ukrnationalism.com
Угруповання "ДНР" вирішило, що українська мова більше не матиме статусу "державної" на частині Донецької області, яку контролюють російські гібридні сили

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляють сепаратистські ресурси, таке рішення на пропозицію ватажка угруповання Дениса Пушиліна внесли до "конституції" "депутати" так званої "Народної ради ДНР".

"Встановлення російської мови як державної сприятиме примноженню і збагаченню духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв’язків. У сучасних реаліях при встановленні статусу ДНР необхідно враховувати інтенсивність інтеграційних процесів між ДНР і РФ", – наводять сепаратистські ресурси слова представника Пушиліна.

Російська мова стала єдиною "державною" в угрупованні "ДНР".

Дотепер на території, контрольованій підтримуваними Росією бойовиками, українська мова формально зберігала статус державної.


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