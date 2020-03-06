На Донбасі бойовики активно готуються до командно-штабних навчань – розвідка

Російсько-окупаційне командування підвищує інтенсивність бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) "армійських корпусів"

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Російсько-окупаційне командування підвищує інтенсивність бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) "армійських корпусів"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, на полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях триває підготовка до проведення низки командно-штабних навчань, у ході яких сплановані, у тому числі, тренування з управління вогнем артилерії, заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин.

В ГУР зазначили, що основна увага приділятиметься злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів.