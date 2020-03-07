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Боевики "ДНР" лишили украинский язык статуса "государственного" на подконтрольной им территории
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07 марта 2020, 16:49 8

Боевики "ДНР" лишили украинский язык статуса "государственного" на подконтрольной им территории

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07 марта 2020, 16:49 8
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Группировка "ДНР" решила, что украинский язык больше не будет иметь статус "государственного" в части Донецкой области, контролируемой российскими гибридными силами
Фото: ukrnationalism.com
Группировка "ДНР" решила, что украинский язык больше не будет иметь статус "государственного" в части Донецкой области, контролируемой российскими гибридными силами

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщают сепаратистские ресурсы, такое решение по предложению главаря группировки Дениса Пушилина внесли в "конституцию" "депутаты" так называемого "Народного совета ДНР".

"Установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей. В современных реалиях при установлении статуса ДНР необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между ДНР и РФ ", - приводят сепаратистские ресурсы слова представителя Пушилина.

Русский язык стал единственным "государственным" в группировке "ДНР".

До сих пор на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками, украинский язык формально сохранял статус государственного.


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