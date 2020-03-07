Боевики "ДНР" лишили украинский язык статуса "государственного" на подконтрольной им территории
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщают сепаратистские ресурсы, такое решение по предложению главаря группировки Дениса Пушилина внесли в "конституцию" "депутаты" так называемого "Народного совета ДНР".
"Установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей. В современных реалиях при установлении статуса ДНР необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между ДНР и РФ ", - приводят сепаратистские ресурсы слова представителя Пушилина.
Русский язык стал единственным "государственным" в группировке "ДНР".
До сих пор на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками, украинский язык формально сохранял статус государственного.
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