В зоні ООС загинув військовий з Чернігівської області

3 березня загинув старший сержант Володимир Черненко

3 березня загинув старший сержант Володимир Черненко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівський обласний військовий комісаріат.

3 березня під час обстрілу позицій Збройних Сил України збройними формуваннями Російської Федерації, загинув старший сержант Володимир Черненко, 28.01.1995 р.н., військовослужбовець в/ч А4427.

Володимир Черненко призваний на військову службу за контрактом 1 березня 2017 року Новгород-Сіверським об’єднаним міським військовим комісаріатом.

Нагадаємо, загиблого в зоні ООС військового Ігоря Гавриляка сьогодні поховають на Личаківському кладовищі у Львові.