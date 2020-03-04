В зоні ООС загинув військовий з Чернігівської області
3 березня загинув старший сержант Володимир Черненко
3 березня загинув старший сержант Володимир Черненко
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівський обласний військовий комісаріат.
3 березня під час обстрілу позицій Збройних Сил України збройними формуваннями Російської Федерації, загинув старший сержант Володимир Черненко, 28.01.1995 р.н., військовослужбовець в/ч А4427.
Володимир Черненко призваний на військову службу за контрактом 1 березня 2017 року Новгород-Сіверським об’єднаним міським військовим комісаріатом.
Нагадаємо, загиблого в зоні ООС військового Ігоря Гавриляка сьогодні поховають на Личаківському кладовищі у Львові.
Командування Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки із глибоким сумом...Опубліковано Чернігівський обласний військовий комісаріат Вівторок, 3 березня 2020 р.
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