Ситуація в зоні ООС: сім обстрілів, один військовий загинув, четверо поранені
Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що ворог вів вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а саме мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано шість обстрілів: чотири неподалік Широкиного (із мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї), а також неподалік Зайцевого - з підствольного гараномету, і поруч з Лебединським – 8 мін з міномету калібру 82 мм.
Також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій, а саме:
поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зазначається, що на ділянках розведення сил та засобів 3 березня 20202 року ситуація залишалася стабільною. На ділянці розведення №1 представники ДСНС України проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша".
Нагадаємо, 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області. Ігор став 313 військовослужбовцем, уродженцем Львівської області, який загинув на східному фронті.
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