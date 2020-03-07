10:13  07 марта
Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо"
10:43  07 марта
Fitch Ratings подтвердило позитивный кредитный рейтинг Украины
10:52  07 марта
Трофимов рассказал о критериях при отборе кандидатов на глав ОГА
UA | RU
UA | RU
07 марта 2020, 10:25 7

Сводка ООС: один убитый, четверо раненых

Читайте також
українською мовою
07 марта 2020, 10:25 7
Читайте також українською мовою
6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook сторінку ООС.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза вблизи Песков - из 120-мм миномета - 12 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:
недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 6 Марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

За текущие сутки российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.


ООС
В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
04 марта 2020, 10:41
Ситуация в зоне ООС: семь обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
03 марта 2020, 19:16
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, ранена местная жительница
02 марта 2020, 19:21
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 марта 2020, 09:42
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »