Сводка ООС: один убитый, четверо раненых
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook сторінку ООС.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза вблизи Песков - из 120-мм миномета - 12 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:
недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 6 Марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.
За текущие сутки российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
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