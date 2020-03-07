Сводка ООС: один убитый, четверо раненых

6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook сторінку ООС. Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Песков - из 120-мм миномета - 12 мин. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:

недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вчера, 6 Марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. За текущие сутки российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

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