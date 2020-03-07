​​​​​​​Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні

Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Мінздоров'я України. Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців. Адреса каналу: https://t.me/COVID19_Ukraine

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