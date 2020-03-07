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07 березня 2020, 10:13 8

​​​​​​​Міністерство охорони здоров’я України  запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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07 березня 2020, 10:13 8
Читайте также на русском языке
Міністерство охорони здоров’я України  запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні
Міністерство охорони здоров’я України  запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Мінздоров'я України.

Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців.

Адреса каналу: https://t.me/COVID19_Ukraine


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