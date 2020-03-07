Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні
Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Мінздоров'я України.
Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців.
Адреса каналу: https://t.me/COVID19_Ukraine
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- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
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