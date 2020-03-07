Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо"

Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Минздрава Украины. Это единственный Telegram канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов. Адрес канала https://t.me/COVID19_Ukraine

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