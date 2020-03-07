Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо"
Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине
Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Минздрава Украины.
Это единственный Telegram канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов.
Адрес канала https://t.me/COVID19_Ukraine
ВОЗ заявляет, что коронавирус не исчезнет летом
06 марта 2020, 19:59Из-за коронавируса экономика мира потеряла еще $9 триллионов
06 марта 2020, 18:44Нардеп, который мог подхватить коронавирус, ходил в Раду на этой неделе
06 марта 2020, 16:41
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 марта 2020, 09:42В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
- 12:07 07 марта В Житомире нашли мертвым ветерана АТО
- 12:01 07 марта В Мариинском парке Киева нашли человеческие останки
- 11:45 07 марта Министерство оккупированных территорий создадут не раньше, чем через полгода
- 11:41 07 марта Всемирный Конгресс Украинских призвал Зеленского и правительство избегать политически мотивированного правосудия
- 11:26 07 марта Чубаров анонсировал мирное шествие из Украины в оккупированный Крым
- 10:52 07 марта Трофимов рассказал о критериях при отборе кандидатов на глав ОГА
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 09:42 06 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации