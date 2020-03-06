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06 березня 2020, 19:59 4

ВООЗ заявляє, що коронавірус не зникне влітку

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06 березня 2020, 19:59 4
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У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають не покладати надій на те, що поширення коронавірусу припиниться влітку
Фото: flickr
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають не покладати надій на те, що поширення коронавірусу припиниться влітку

Про це в п'ятницю, 6 березня повідомив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, передає RegioNews.

"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", - заявив Райан на прес-конференції ВООЗ в Женеві.

За його словами, вірус може зберегти здатність поширюватися

"Це помилкова надія - вважати, що вірус просто зникне в літню пору. Прямо зараз немає підстав припускати, що це станеться", - додав Райан.

Нагадаємо, у світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила сто тисяч осіб.


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