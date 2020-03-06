"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля

Меджліс кримськотатарського народу негативно сприйняв заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливості подачі води в тимчасово окупований Крим

Фото: facebook/dogrujol

Меджліс кримськотатарського народу негативно сприйняв заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливості подачі води в тимчасово окупований Крим

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на заяву голови меджлісу Рефата Чубарова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Скандальна заява новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стала підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі", - написав Чубаров.

За його словами, ситуацію не змінило термінове пояснення Шмигаля, розміщене ним згодом на своїй сторінці у соцмережі.

"Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародо-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - підкреслив голова меджлісу.

Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність подавати воду в анексований Крим, там живуть українці, а Крим - це Україна. Пізніше він додав, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупацію півострова і повернення його до складу України.

6 березня під час години запитань до уряду у Раді Шмигаль запевнив, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам.

"Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття: хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями", - сказав він.

У представництві президента України в АР Крим заявили, що відновлення водопостачання до окупованого Криму з боку України можливе лише за умови повної деокупації півострова.