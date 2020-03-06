"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на заявление председателя меджлиса Рефата Чубаров, которое он обнародовал на своей странице в Facebook.
"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследований крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остается верными Украинскому государству", - написал Чубаров.
По его словам, ситуацию не изменило срочное объяснение Шмыгаля, размещенное им впоследствии на своей странице в соцсети.
"Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно-признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь ", - подчеркнул глава меджлиса.
Напомним, 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подавать воду в аннексированный Крым, там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позже он добавил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
6 марта во время часа вопросов к правительству в Раде Шмыгаль заверил, что про восстановление промышленной подачи воды в оккупированный Крым не идет, но государство должно помочь своим гражданам.
"Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - сказал он.
В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что восстановление водоснабжения в оккупированный Крыму со стороны Украины возможно лишь при условии полной деоккупации полуострова.
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