У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева на своїй сторінці у Facebook.
"Позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась - ми вважаємо, що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога", - написала вона.
Також Ташева додала, що у разі ухвалення рішення щодо подачі води до Криму вона подасть у відставку.
"Подам, як, упевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи "роботи". Але рішення такого по воді нема", - сказала вона.
При цьому вона висловила впевненість, що "новий прем'єр-міністр поки не в контексті Криму". "Ми (представництво президента України в АРК - ред.) будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води", - запевнила Ташева.
Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність подавати воду в анексований Крим, там живуть українці, а Крим - це Україна. Пізніше він додав, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупацію півострова і повернення його до складу України.
6 березня під час години запитань до уряду у Раді Шмигаль запевнив, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам.
"Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття: хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями", - сказав він.
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