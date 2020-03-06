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06 березня 2020, 11:42

У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму

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06 березня 2020, 11:42
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У представництві президента України в АР Крим заявляють, що відновлення водопостачання до окупованого Криму з боку України можливе лише за умови повної деокупації півострова
Фото: facebook/tamila.tasheva
У представництві президента України в АР Крим заявляють, що відновлення водопостачання до окупованого Криму з боку України можливе лише за умови повної деокупації півострова

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева на своїй сторінці у Facebook.

"Позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась - ми вважаємо, що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога", - написала вона.

Також Ташева додала, що у разі ухвалення рішення щодо подачі води до Криму вона подасть у відставку.

"Подам, як, упевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи "роботи". Але рішення такого по воді нема", - сказала вона.

При цьому вона висловила впевненість, що "новий прем'єр-міністр поки не в контексті Криму". "Ми (представництво президента України в АРК - ред.) будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води", - запевнила Ташева.

Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність подавати воду в анексований Крим, там живуть українці, а Крим - це Україна. Пізніше він додав, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупацію півострова і повернення його до складу України.

6 березня під час години запитань до уряду у Раді Шмигаль запевнив, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам.

"Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття: хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями", - сказав він.


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