Хоч цистернами, хоч бутлями: українцям у Криму маємо дати воду - Шмигаль
Як передає RegioNews, про це він заявив сьогодні, 6 березня, на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду.
"Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об’єктів. Знак оклику і на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття: хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями", - сказав він.
При цього голова уряду зазначив, що "ми не говоримо про відновлення промислового постачання води ми говорим про наш обов’язок перед українцями в Криму".
"Тому прохання не політизувати ті речі, не піднімати і не маніпулювати", - додав він.
Також Шмигаль під час години запитань до уряду з трибуни розповів про плани нового Кабміну.
Зокрема він зазначив, що уряду потрібно робити 100 кроків назустріч бізнесу, щоб він відчув себе вдома, міг робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки.
Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність подавати воду в анексований Крим, там живуть українці, а Крим - це Україна. Пізніше він додав, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупацію півострова і повернення його до складу України.
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