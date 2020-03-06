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06 березня 2020, 10:51 9

Хоч цистернами, хоч бутлями: українцям у Криму маємо дати воду - Шмигаль

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06 березня 2020, 10:51 9
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам
Фото: twitter/verkhovna_rada
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам

Як передає RegioNews, про це він заявив сьогодні, 6 березня, на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду.

"Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об’єктів. Знак оклику і на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття: хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями", - сказав він.

При цього голова уряду зазначив, що "ми не говоримо про відновлення промислового постачання води ми говорим про наш обов’язок перед українцями в Криму".

"Тому прохання не політизувати ті речі, не піднімати і не маніпулювати", - додав він.

Також Шмигаль під час години запитань до уряду з трибуни розповів про плани нового Кабміну.

Зокрема він зазначив, що уряду потрібно робити 100 кроків назустріч бізнесу, щоб він відчув себе вдома, міг робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки.

Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність подавати воду в анексований Крим, там живуть українці, а Крим - це Україна. Пізніше він додав, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупацію півострова і повернення його до складу України.


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