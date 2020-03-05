Підготовка до коронавирусу: миколаївським лікарям закупили протичумні халати

У Миколаєві управління з надзвичаних ситуацій закупило спеціальні захисні комплекти для лікарів, які будуть працювати з пацієнтами хворими на коронавірус

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У Миколаєві управління з надзвичаних ситуацій закупило спеціальні захисні комплекти для лікарів, які будуть працювати з пацієнтами хворими на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини-N. "Закуплені протичумні халати, маски - 60 комплектів. Лікарі зможуть працювати у три зміни", - повідомив в ході звіту про виконання бюджету за 2019 рік начальник управління НС Олександр Герасіменя. Дані спецзасоби будуть передані до міської лікарні №1, куди планують направляти пацієнтів в тому випадку, якщо виділених в обласних медзакладах 120 ліжок буде не достатньо.

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