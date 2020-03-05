Російських виконавців не пустили в Україну через гастролі на окупованих територіях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.
Учора у двох пунктах пропуску "Бориспіль" та "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили та не пропустили в Україну двох громадян Російської Федерації. Обидва мали проблеми із українським законодавством.
Стосовно першого, пасажира рейсу "Рига – Київ", спрацювала база даних з дорученням від правоохоронців. В ході бесіди співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що колись учасник одного із російських музичних гуртів, а нині сольний виконавець, нещодавно гастролював в окупованому Донецьку. Потрапив він туди у незаконний спосіб – через закритий пункт пропуску на непідконтрольній українській владі ділянці україно-російського кордону. У такий же спосіб він виїхав з окупованої території.
Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.
Правоохоронці з’ясували, що ця особа відвідувала територію окупованого півострову АР Крим.
В обох випадках громадянам РФ відмовлено в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.
- 13:14 05 березня МОЗ планує заборонити масові заходи через коронавірус
- 13:05 05 березня Карантин в Нових Санжарах: всі евакуйовані покинули медцентр
- 13:05 05 березня Депутат Миколаївської облради намагався через губернатора вирішити проблему з поліцією і зброєю
- 12:56 05 березня Школи Чернівців можуть відправити на карантин через коронавірус
- 12:51 05 березня Бойовики атакували українські позиції із забороненого озброєння - ООС
- 12:46 05 березня Шмигаль призначив собі прессекретаря
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука