Російських виконавців не пустили в Україну через гастролі на окупованих територіях

Двом російським діячам культури заборонили в'їзд в Україну на три роки

Фото із сайту Прикордонної служби

Двом російським діячам культури заборонили в'їзд в Україну на три роки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.

Учора у двох пунктах пропуску "Бориспіль" та "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили та не пропустили в Україну двох громадян Російської Федерації. Обидва мали проблеми із українським законодавством.

Стосовно першого, пасажира рейсу "Рига – Київ", спрацювала база даних з дорученням від правоохоронців. В ході бесіди співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що колись учасник одного із російських музичних гуртів, а нині сольний виконавець, нещодавно гастролював в окупованому Донецьку. Потрапив він туди у незаконний спосіб – через закритий пункт пропуску на непідконтрольній українській владі ділянці україно-російського кордону. У такий же спосіб він виїхав з окупованої території.

Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.

Правоохоронці з’ясували, що ця особа відвідувала територію окупованого півострову АР Крим.

В обох випадках громадянам РФ відмовлено в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.