На Закарпатті місцевий спробував підкупити прикордонника
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у facebook.
Сьогодні вночі 31-річний закарпатець за допомогою хабара намагався здобути прихильність прикордонників у пункті пропуску "Тиса" Чопського загону. Він сподівався умовити правоохоронців дозволити в’їзд в Україну його пасажирові, громадянинові Угорщини з невідповідним документом.
Водій мікроавтобуса, у якому прямував угорець, надав на прикордонний контроль закордонний паспорт іноземця разом зі вкладеними коштами. Від неправомірної вигоди прикордонний наряд відмовився та доповів про інцидент керівництву.
На місце події викликали співробітників Національної поліції. Грошові кошти вилучено слідчо-оперативною групою за протоколом огляду місця події. Після відбору пояснень та проведення відповідних процесуальних заходів водій продовжив поїздку. Іноземцеві відмовлено у в’їзді в Україну.
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