17:33  04 березня
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 17:55

На Закарпатті місцевий спробував підкупити прикордонника

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 17:55
Читайте также на русском языке
На КПП "Тиса" закарпатець за хабар намагався провезти на територію України громадянина Угорщини
Фото зі сторінки Західного регіонального управління Держприкордонслужби у facebook
На КПП "Тиса" закарпатець за хабар намагався провезти на територію України громадянина Угорщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у facebook.

Сьогодні вночі 31-річний закарпатець за допомогою хабара намагався здобути прихильність прикордонників у пункті пропуску "Тиса" Чопського загону. Він сподівався умовити правоохоронців дозволити в’їзд в Україну його пасажирові, громадянинові Угорщини з невідповідним документом.

Водій мікроавтобуса, у якому прямував угорець, надав на прикордонний контроль закордонний паспорт іноземця разом зі вкладеними коштами. Від неправомірної вигоди прикордонний наряд відмовився та доповів про інцидент керівництву.

На місце події викликали співробітників Національної поліції. Грошові кошти вилучено слідчо-оперативною групою за протоколом огляду місця події. Після відбору пояснень та проведення відповідних процесуальних заходів водій продовжив поїздку. Іноземцеві відмовлено у в’їзді в Україну.


кордон граница прикордонники
На Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок
04 березня 2020, 11:27
На Закарпатті під час служби застрелився прикордонник
02 березня 2020, 13:02
Прикордонники за добу виміряли температуру 122 тисячам осіб
02 березня 2020, 12:17
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »