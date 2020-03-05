Российских исполнителей не пустили в Украину из-за гастролей на оккупированных территориях

Двум российским деятелям культуры запретили въезд в Украину на три года

Фото с сайта Пограничной службы

Двум российским деятелям культуры запретили въезд в Украину на три года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

Вчера в двух пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили и не пропустили в Украину двух граждан Российской Федерации. Оба имели проблемы с украинским законодательством.

Касаемо первого, пассажира рейса "Рига – Киев", сработала база данных по поручению от правоохранительных органов. В ходе беседы сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель, недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Попал он туда незаконно – через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке украино-российской границы. Таким же образом он выехал с оккупированной территории.

Другой деятель культуры и искусств РФ прибыл в Киев рейсом из Братиславы. В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ прибыл в Украину на прослушивание для участия в фестивале классической музыки.

Правоохранители выяснили, что эта особа посещала территорию оккупированного полуострова АР Крым.

В обоих случаях гражданам РФ было отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года.