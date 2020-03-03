Дубілет хоче приватизувати державні будівлі в центрі Києва

Будівлі центральної частини Києва, що знаходяться у власності держави, буде віддано під приватизацію.

Фото: Facebook

Будівлі центральної частини Києва, що знаходяться у власності держави, буде віддано під приватизацію.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає RegioNews.

За його словами, цей проект має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у центрі Києва, які перебувають в занедбаному стані.



"Ми провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади. Виявилось, що у нас купа зайвих площ. Ці площі іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно", - повідомив він.

Дубілет зазначив, що будинки будуть передані у Фонд держмайна та приватизовані на прозорих аукціонах, а співробітники, які там працюють, мають підселитися в інші державні будівлі у не менш комфортні умови.

Раніше Фонд державного майна України продав комплекс відпочинку НБУ "Прикарпаття" в м. Яремче за 17,3 мільйонів гривень.