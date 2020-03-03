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03 марта 2020, 17:10 5

Дубилет хочет приватизировать государственные здания в центре Киева

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03 марта 2020, 17:10 5
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Здания центральной части Киева, которые находящихся в собственности государства, будут отданы под приватизацию
Фото: Facebook
Здания центральной части Киева, которые находящихся в собственности государства, будут отданы под приватизацию

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает RegioNews.

По его словам, этот проект должен освободить целый квартал с 4-5 зданий в центре Киева, которые находятся в запущенном состоянии.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно", - сообщил он.

Дубилет отметил, что дома будут переданы в Фонд госимущества и приватизированы на прозрачных аукционах, а сотрудники, которые там работают, должны будут подселиться в другие государственные здания в не менее комфортные условия.

Ранее Фонд государственного имущества Украины продал комплекс отдыха НБУ "Прикарпатье" в г. Яремче за 17,3 миллионов гривен.


Киев Фонд госимущества дубилет
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