В київському метро рекламуватимуть вакцинацію від туберкульозу
Столична влада напередодні Дня боротьби з туберкульозом перейнялися рекламою вакцинації від цього небезпечного захворювання. Для цього в метро Києва заплановано розміщення 20 тематичних плакатів
Столична влада напередодні Дня боротьби з туберкульозом перейнялися рекламою вакцинації від цього небезпечного захворювання. Для цього в метро Києва заплановано розміщення 20 тематичних плакатів
Про це RegioNews стало відомо з окремого доручення Київського міського голови Віталія Кличка.
"З метою відзначення 24 березня Дня боротьби з туберкульозом, прошу забезпечити розміщення тематичних плакатів на балюстрадах ескалаторних тунелів в Київському метрополітені в кількості 20 одиниць відповідно до наданих макетами сюжетів", - сказано в документі.
Уточнюється, що реклама повинна бути розміщена в метро з 4 по 31 березня 2020 року.
За попередніми даними столичної влади, під диспансерним наглядом у протитуберкульозних закладах Києва станом на кінець 2019 року перебувало 9,7 тис. Осіб, серед яких - 1249 хворих на активні форми туберкульозу. При цьому значно зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей до 17 років.
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