Фото: полиция Тернопольской области

На автодороге М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская возле села Довжанка произошло ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал

Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

На водителя инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП.

Водителей призывают учитывать погодные условия, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.