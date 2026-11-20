У Києві відновили рух із правого на лівий берег
У Києві відновили рух із правого на лівий берег Подільським мостовим переходом. Зранку перехід був закритий через пошкодження внаслідок удару балістикою
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Вдень 20 листопада у столиці відновили рух з правого на лівий берег Подільським мостовим переходом. Раніше рух перекривали через пошкодження споруди внаслідок атаки росіян.
Зокрема, є пошкодження на Дарницькому мосту. Ступінь пошкоджень встановлюють фахівці.
"Знову було влучання і в частину Південного мосту. На ньому рух, як і в минулі дні, залишається в обмеженому режимі. Міські служби робили і робитимуть усе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - повідомив мер столиці.
Нагадаємо, раніше внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали Північний і Південний мости.