Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Вдень 20 листопада у столиці відновили рух з правого на лівий берег Подільським мостовим переходом. Раніше рух перекривали через пошкодження споруди внаслідок атаки росіян.

Зокрема, є пошкодження на Дарницькому мосту. Ступінь пошкоджень встановлюють фахівці.

"Знову було влучання і в частину Південного мосту. На ньому рух, як і в минулі дні, залишається в обмеженому режимі. Міські служби робили і робитимуть усе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - повідомив мер столиці.