Фото: прокуратура Кіровоградської області

У Кропивницькому правоохоронці затримали двох чоловіків віком 19 та 25 років, яких підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин із метою збуту. Під час обшуків у них вилучили 67 згортків із білою кристалічною речовиною

Про це повідомили у прокуратурі Кіровоградської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у листопаді поліцейські затримали двох уродженців Малої Виски. Під час особистих обшуків у 19-річного чоловіка вилучили 20 згортків, а в його 25-річного спільника — ще 47. У кожному пакеті містилася біла кристалічна речовина.

Правоохоронці направили на експертизу по п'ять пакетів, вилучених у кожного затриманого. Дослідження підтвердило, що речовина містить PVP — особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений.

За версією слідства, чоловіки придбали психотропи та зберігали їх для подальшого продажу.

Як зазначено в ухвалі суду, під час слідчих дій 25-річний підозрюваний повідомив, що в його мобільному телефоні є фотографії та координати місць, де залишали згортки.

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту.

Слідчий суддя Фортечного районного суду Кропивницького обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас для кожного визначили альтернативу — заставу в розмірі 133 120 гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.