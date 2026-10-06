Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 5 октября, около 22:00 в селе Игровица Тернопольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 18-летний водитель авто Audi врезался в едущий впереди трактор МТЗ с прицепом.

В результате столкновения погиб 16-летний пассажир легковушки. Еще одна пассажирка, 15-летняя девушка, и сам водитель Audi получили травмы.

Правоохранители задержали водителя. По факту аварии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ночью 6 октября на Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Водитель погиб на месте, четверо пассажиров травмированы.