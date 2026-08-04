В Івано-Франківську чоловіка знайшли мертвим біля багатоповерхівки

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В Івано-Франківську правоохоронці встановлюють обставини загибелі 30-річного чоловіка, якого виявили без ознак життя біля багатоквартирного будинку на вулиці Тролейбусній

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію "102" 4 серпня близько 06:15 від перехожих.

На місце одразу прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, працівники інших підрозділів поліції та медики.

Лікарі констатували смерть чоловіка 1996 року народження, який проживав у цьому ж будинку.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік міг випасти з вікна квартири на четвертому поверсі. Під час огляду місця події поліцейські виявили, що вікно було відчинене.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, опитують свідків та встановлюють усі обставини трагедії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 2 серпня знайшли мертвого чоловіка. Тіло знайшли у обласному центрі на Вовчинецьких пагорбах. Померлий - житель Івано-Франківська, 48-річний чоловік. На його тілі побачили синці, а поруч лежав велосипед.