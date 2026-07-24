У Полтаві 11-річна дитина випала з шостого поверху
В четвер, 23 липня, близько 09:45 у Полтаві до поліції від медиків надійшло повідомлення про травмування 11-річної дитини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Хлопчик випав із вікна шостого поверху багатоквартирного будинку в Шевченківському районі міста. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення.
Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини трагедії.
Нагадаємо, 22 липня у Харкові 16-річний хлопець випав з вікна 12-го поверху багатоповерхівки. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.
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