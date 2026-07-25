У Полтаві 8-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
Подія сталася у пʼятницю, 24 липня, близько 16:00 в Шевченківському районі міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Хлопчик впав з четвертого поверху багатоквартирного будинку. Медики госпіталізували 8-річну дитину до лікарні.
Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини нещасного випадку.
Нагадаємо, вранці 23 липня 11-річний хлопчик випав із вікна шостого поверху в Шевченківському районі Полтави. Дитину госпіталізували до реанімації.
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