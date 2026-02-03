У Львові чоловік оформив кредит на мертву матір

Фото: Нацполіція

У Львові викрили чоловіка, який оформив кредит на мертву матір. Гроші він використав на власні потреби

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У січні минулого року львів'янин скоривстався телефоном своєї померлої матері. Він увійшов у мобільний банківський додаток та здійснив від її імені кілька транзакцій з переказу кредитних коштів на загальну суму майже 9,5 тисяч гривень. Гроші він використав на свої потреби.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду", - повідомили в поліції.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі до восьми років.

