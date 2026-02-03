16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 16:15

У Львові чоловік оформив кредит на мертву матір

03 лютого 2026, 16:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Львові викрили чоловіка, який оформив кредит на мертву матір. Гроші він використав на власні потреби

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У січні минулого року львів'янин скоривстався телефоном своєї померлої матері. Він увійшов у мобільний банківський додаток та здійснив від її імені кілька транзакцій з переказу кредитних коштів на загальну суму майже 9,5 тисяч гривень. Гроші він використав на свої потреби.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду", - повідомили в поліції.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Львівська область
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Громадянин Польщі допомагав росіянам організувати замах на Зеленського
03 лютого 2026, 17:06
У Резерв+ з'явилися нові відстрочки
03 лютого 2026, 16:55
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
03 лютого 2026, 16:30
Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони України
03 лютого 2026, 16:18
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
03 лютого 2026, 16:03
Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
03 лютого 2026, 15:45
Українцям обіцяли і блекаут у Москві, і потужність в Ялті, і незламність
03 лютого 2026, 15:35
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 15:09
На Донеччині затримали агента ФСБ, який "втемну" використовував матір для шпигунства за ЗСУ
03 лютого 2026, 14:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »