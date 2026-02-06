На Тернопільщині через негоду знеструмлено десятки населених пунктів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 6 лютого на Тернопільщині через обледеніння ліній електропередач зафіксовано аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила Тернопільська ОВА, передає RegioNews.

Зокрема, знеструмлено 27 ліній електропередач напругою 10 кВ, з них 16 –частково. Без електропостачання залишаються 65 населених пунктів, у тому числі 42 – частково.

Електропостачання обмежене для 8 450 абонентів, при цьому загальна недовідпущена потужність становить 4,8 МВт.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків негоди.

Місцевих жителів закликають дотримуватися правил безпеки під час перебування біля пошкоджених електромереж.

Нагадаємо, напередодні через снігопад і нерозчищені автошляхи затори паралізували Київ і передмістя. Громадський транспорт доводилося чекати понад годину.