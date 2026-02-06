На Тернопільщині через падіння льодяної брили травмувався 8-річний хлопчик

Фото: поліція

Інцидент стався у четвер, 5 лютого, близько 16:00 в Бережанах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Льодяна брила з даху будівлі супермаркету впала на ногу 8-річного хлопця. Внаслідок цього дитина впала на лід і вдарилася головою. Його доправили до лікарні. Попередньо, у дитини діагностували перелом ноги та струс мозку.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, раніше у Києві біля парку "Наталка" під лід провалився чоловік, який катався на скайсерфінгу. Рятувальники виявили чоловіка у проломі криги на відстані 100 метрів від берега.