14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 11:49

Збив на смерть двох пішоходів: у Харкові водій отримав підозру

22 січня 2026, 11:49
Фото: прокуратура
Нещодавно у Харкові сталась смертельна ДТП. Правоохоронці з'ясували деталі та повідомили водію про підозру

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували в поліції, 20 січня близько 19:00 водій OPEL MOVANO їхав проспектом Льва Ландау в Немишлянському районі Харкова у напрямку Салтівського шосе. Коли він наближався до нерегульованого пішоходного переходу, то проявив неуважність.

Двоє пішоходів перетинали дорогу там, де мали право руху. Водій іномарки не надав їм перевагу та збив їх. Внаслідок ДТП, нагадують в поліції, 51-річна жінка та 50-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Тепер водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель двох людей (ч. 3 ст. 286 КК України). У суді прокуратура буде просити про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на трасі на Кіровоградщині зіткнулися маршрутка і легковик. Одна людина загинула, дев’ятеро травмовані.

22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
