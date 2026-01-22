Збив на смерть двох пішоходів: у Харкові водій отримав підозру

Фото: прокуратура

Нещодавно у Харкові сталась смертельна ДТП. Правоохоронці з'ясували деталі та повідомили водію про підозру

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували в поліції, 20 січня близько 19:00 водій OPEL MOVANO їхав проспектом Льва Ландау в Немишлянському районі Харкова у напрямку Салтівського шосе. Коли він наближався до нерегульованого пішоходного переходу, то проявив неуважність.

Двоє пішоходів перетинали дорогу там, де мали право руху. Водій іномарки не надав їм перевагу та збив їх. Внаслідок ДТП, нагадують в поліції, 51-річна жінка та 50-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Тепер водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель двох людей (ч. 3 ст. 286 КК України). У суді прокуратура буде просити про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на трасі на Кіровоградщині зіткнулися маршрутка і легковик. Одна людина загинула, дев’ятеро травмовані.