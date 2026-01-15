У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив пенсіонерку

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля Jeep Cherokee, рухаючись майданом Волі в напрямку вулиці Замкова, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Водій авто, попередньо, тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

