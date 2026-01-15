У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив пенсіонерку
Автопригода із потерпілою сталась вранці 14 січня. 70-річну тернополянку доставили до лікарні екстреної медичної допомоги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля Jeep Cherokee, рухаючись майданом Волі в напрямку вулиці Замкова, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Водій авто, попередньо, тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Як повідомлялось, на Тернопільщині аварія переросла в бійку між водіями. Інцидент стався у місті Кременець.
