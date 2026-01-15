11:40  15 січня
У Тернополі в під'їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
На Полтавщині маршрутка врізалась у дерево: постраждав водій
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
У Тернополі в під'їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 15 січня, близько першої ночі в під’їзді однієї з багатоповерхівок на вулиці Київській у Тернополі виявили немовля в сумці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитину доставили до лікарні, де її обстежили. Медики встановили, що немовля – дівчинка, яка з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження.

Поліція просить громадян допомогти слідству: інформацію можна повідомити за номерами (096) 657-82-04 та 102, або звернутися до найближчого відділення поліції.

Правоохоронці нагадують: в приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 діє "Вікно життя", де можна анонімно залишити немовля.

У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці

Нагадаємо, у Києві поліцейські повідомили про підозру лікарці пологового будинку через загибель породіллі. Після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір.

