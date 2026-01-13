09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
07:50  13 січня
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
13 січня 2026, 10:38

$14 тисяч за втечу з України: на Тернопільщині затримали організатора

13 січня 2026, 10:38
Фото: Національна поліція
Правоохоронці оголосили підозру 42-річному уродженцю Криму, який останнім часом проживав на Чортківщині, за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України за $14 тисяч

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, організатор пропонував виїзд поза офіційними пунктами пропуску, зокрема через кордон з Румунією.

7 січня він перевіз одного з "клієнтів" автомобілем Toyota Avensis до готелю в Чернівецькій області неподалік кордону. Однак реалізувати задум до кінця не вдалося – правоохоронці затримали організатора. Йому повідомили про підозру.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються спільники фігуранта.

Нагадаємо, на Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії. Згодом правоохоронці відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів. Затримано шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
