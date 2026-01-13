$14 тисяч за втечу з України: на Тернопільщині затримали організатора

Фото: Національна поліція

Правоохоронці оголосили підозру 42-річному уродженцю Криму, який останнім часом проживав на Чортківщині, за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України за $14 тисяч

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, організатор пропонував виїзд поза офіційними пунктами пропуску, зокрема через кордон з Румунією.

7 січня він перевіз одного з "клієнтів" автомобілем Toyota Avensis до готелю в Чернівецькій області неподалік кордону. Однак реалізувати задум до кінця не вдалося – правоохоронці затримали організатора. Йому повідомили про підозру.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються спільники фігуранта.

Нагадаємо, на Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії. Згодом правоохоронці відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів. Затримано шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.