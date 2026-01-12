21:22  12 січня
12 січня 2026, 21:46

Президент змінив голову Тернопільської ОДА

12 січня 2026, 21:46
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський призначив Тараса Пастуха новим головою Тернопільської ОДА

Як передає RegioNews, відповідний указ про призначення Тараса Пастуха головою Тернопільської обласної державної адміністрації підписав Президент України 12 січня 2026 року.

Раніше Тарас Пастух обіймав посаду заступника голови Тернопільської області.

Тарас Пастух – уродженець Тернополя, український громадський діяч, політик ветеран АТО та учасник бойових дій. Протягом останнього року обіймав посаду заступника начальника Тернопільської ОВА, де відповідав за ветеранську політику, сферу оборонної роботи та цивільного захисту населення, житлово-комунальне господарство, паливно-енергетичний комплекс, охорону навколишнього природного середовища, земельні та лісові відносини.

Як повідомлялось, у вівторок, 13 січня Рада розгляне кадрові зміни в низці міністерств та відомств. Зокрема завтра буде призначено нового міністра оборони України.

