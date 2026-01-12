Президент змінив голову Тернопільської ОДА

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, відповідний указ про призначення Тараса Пастуха головою Тернопільської обласної державної адміністрації підписав Президент України 12 січня 2026 року.

Раніше Тарас Пастух обіймав посаду заступника голови Тернопільської області.

Тарас Пастух – уродженець Тернополя, український громадський діяч, політик ветеран АТО та учасник бойових дій. Протягом останнього року обіймав посаду заступника начальника Тернопільської ОВА, де відповідав за ветеранську політику, сферу оборонної роботи та цивільного захисту населення, житлово-комунальне господарство, паливно-енергетичний комплекс, охорону навколишнього природного середовища, земельні та лісові відносини.

