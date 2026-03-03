08:39  03 березня
Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ
08:21  03 березня
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
01:30  03 березня
Режисер Алан Бадоєв зізнався, на чому заробляє під час війни
03 березня 2026, 09:12

Сумщина під обстрілами РФ: є постраждалі, серед них 13-річна дівчинка

03 березня 2026, 09:12
Фото: Національна поліція
На Сумщині протягом минулої доби зафіксовано понад 50 обстрілів, здійснених росіянами. Вогонь вели по 31 населеному пункту, розташованому в межах 17 громад області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, у Сумській громаді поранена 60-річна жінка, а 13-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес після атаки БПЛА.

У Середино-Будській громаді поранена 47-річна жінка. Окрім того, під час удару дрона постраждав 60-річний чоловік.

Пошкоджено житлові та нежитлові приміщення, багатоквартирні та приватні будинки, авто та об'єкти інфраструктури у Сумській громаді.

В Есманьській громаді зруйновані та пошкоджені приватні будинки. У Шосткинській громаді пошкоджені приватні житлові будинки.

У Тростянецькій громаді постраждали приватні будинки, магазини та автомобіль.

У Зноб-Новгородській і Садівській громадах пошкоджено об’єкти інфраструктури. У Хутір-Михайлівській громаді знищено автомобіль.

Повітряна тривога в регіоні тривала 18 годин 4 хвилини.

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня, російські військові атакували Шевченківський район Харкова дроном. Внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна багатоквартирних будинків та кілька автомобілів.

