На Тернопільщині чоловік встановив приховану камеру в душі 21-річної сусідки

Фото: поліція

Поліцейські Тернопільщини передали до суду справу жителя Козівської громади, який через камеру підглядав за сусідкою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік встановив приховану камеру в літній кухні сусідів, щоб знімати 21-річну дівчину, коли вона приймала душ.

Невідомий пристрій, що виднівся з вентиляційної шахти, помітила сама дівчина та звернулася до поліції. Оперативники вилучили камеру, яка була спрямована прямо на душову зону. Як з’ясувалося, відео та фото передавалися через мережу на телефон 57-річного сусіда.

Хоча чоловік видалив записи з мобільного, щоб приховати сліди злочину, експерти змогли відновити всі файли для доказу злочину.

Фігурантові інкримінують порушення недоторканності приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України). Йому загрожує штраф, виправні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до трьох років.

