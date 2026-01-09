11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 11:26

На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку

09 січня 2026, 11:26
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Тернопільщини передали до суду справу жителя Козівської громади, який через камеру підглядав за сусідкою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік встановив приховану камеру в літній кухні сусідів, щоб знімати 21-річну дівчину, коли вона приймала душ.

Невідомий пристрій, що виднівся з вентиляційної шахти, помітила сама дівчина та звернулася до поліції. Оперативники вилучили камеру, яка була спрямована прямо на душову зону. Як з’ясувалося, відео та фото передавалися через мережу на телефон 57-річного сусіда.

Хоча чоловік видалив записи з мобільного, щоб приховати сліди злочину, експерти змогли відновити всі файли для доказу злочину.

Фігурантові інкримінують порушення недоторканності приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України). Йому загрожує штраф, виправні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до трьох років.

На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
На Тернопільщині чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
На Тернопільщині 57-річний чоловік встановив приховану камеру в душі 21-річної сусідки
На Тернопільщині чоловік встановив приховану камеру в душі 21-річної сусідки

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який на вулиці намагався зґвалтувати 14-річну дівчину. Зловмиснику загрожує до 12 років вʼязниці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область події поліція затримання
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Сумщині чоловік провалився під кригу: його тіло дістали рятувальники
09 січня 2026, 11:51
Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району: пошкоджені будинки, є поранений
09 січня 2026, 11:36
Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета
09 січня 2026, 11:31
У Житомирі судили військового, який перейшов на бік "ДНР"
09 січня 2026, 10:55
У Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання $35 тисяч неіснуючого боргу
09 січня 2026, 10:53
Мільярдні махінації у Міноборони: викрито постачання непридатних мін
09 січня 2026, 10:40
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: постраждала жінка та двоє дітей
09 січня 2026, 10:32
Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Москву після нічних ударів
09 січня 2026, 10:27
На Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах
09 січня 2026, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »