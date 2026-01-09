12:48  09 січня
На Сумщині чоловік впродовж 5 років ґвалтував онуку: йому загрожує довічне
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
На Тернопільщині чоловік незаконно проник до магазину: що йому загрожує

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
У місті Зборів поліцейські затримали чоловіка, який незаконно проник до приміщення магазину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У четвер, 8 січня близько 8:30 на спецлінію Зборівського відділення поліції надійшла інформація про те, що в один з магазинів міста проник невідомий. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці затримали зловмисника безпосередньо на місці злочину. Ним виявився житель одного із сіл Зборівської територіальної громади 1983 року народження.

Як з'ясувалось, чоловік, проникаючи до приміщення, поранив руку, оскільки нею розбивав скло. Фігуранту надали медичну допомогу. Поліцейські встановили, що жодного майна з приміщення магазину житель Зборівщини викрасти не встиг.

За скоєне зловмиснику загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Тернопільській області 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку. Йому загрожує штраф, виправні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до 3 років.

