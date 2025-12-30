"Работник банка" обманул женщину с Тернопольщины более чем на 122 тыс. грн

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Тернопольщины расследуют случай мошенничества, в результате которого местная женщина 1968 года потеряла значительную сумму средств

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся работником банка.

Мошенник, якобы для проверки счета и проведения банковских операций, убедил женщину самостоятельно перечислить 122 122 гривны на неизвестный счет.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что звонившие телефонные номера уже фигурируют по меньшей мере в трех аналогичных случаях мошенничеств.

По факту возбуждено уголовное производство по статье 190 УК (мошенничество). Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители предостерегают, работники банков не звонят по телефону с просьбой сообщить реквизиты карты, CVV-код или одноразовые пароли. А при подозрительных звонках прервать разговор и позвонить по телефону на официальный номер банка.

Напомним, в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера. Муж доверился псевдобанкиру и потерял 25 тысяч гривен. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушению.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть колл-центров в Чернигове и Киеве, через которые обманули украинцев более чем на 100 миллионов гривен.