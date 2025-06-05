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На Черкащині чоловік вкрав гроші у жінки, в якої загинув син на війні. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

На Черкащині будуть судити чоловіка, який вкрав гроші в жінки, які вона отримала після загибелі її сина військового.

За даними слідства, 65-річний чоловік проживав у літній кухні в будинку жінки. Потім він викрав з її гаража 12 000 євро та зник. Правоохоронці затримали його, зараз він знаходиться під вартою.

Чоловіку загрожує позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині оголосили про підозру чоловіку, який хотів ошукати родичів зниклого безвісти військового. Скориставшись уразливим станом потерпілих, він переконав сестру та матір бійця, що знайшов їхнього родича і той нібито поранений. Його затримали, коли він отримував гроші від потерпілих.