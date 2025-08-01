До 10 років за ґратами: на Тернопільщині судитимуть торговців зброєю

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Поліцейські Тернопільщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які організували незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів, і скерували обвинувальний акт до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що організатором нелегального бізнесу – 62-річний мешканець Одеси. До протиправної діяльності він залучив ще трьох осіб, двоє з яких – жителі Тернопільщини.

Чоловіки налагодили канал збуту зброї на території області. Поліцейські задокументували кілька фактів продажу перероблених пістолетів, переобладнаних на вогнепальну зброю.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Тернопільщини оголосили підозру місцевому жителю, який продав понад 1000 набоїв до автомата Калашникова. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.