Житель Тернополя може сісти на 7 років через зберігання гранати

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники Тернопільського райуправління поліції виявили бойову гранату та запал до неї.

Поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

Правоохоронці оголосили фігуранту підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет.