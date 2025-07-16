Житель Тернополя може сісти на 7 років через зберігання гранати
Поліцейські викрили 43-річного жителя Тернополя у зберіганні заборонених предметів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники Тернопільського райуправління поліції виявили бойову гранату та запал до неї.
Поліцейські встановлюють походження боєприпасу.
Правоохоронці оголосили фігуранту підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет.
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