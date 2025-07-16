14:19  16 липня
У Миколаєві розслідують побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК
11:30  16 липня
У Києві біля ресторану виявили тіло чоловіка
08:56  16 липня
Хотіли допомогти – натомість ледь не загинули: напад на дітей у Львові
UA | RU
UA | RU
16 липня 2025, 16:44

Священики Тернопільщини закликали відмовитися від популярної дитячої іграшки

16 липня 2025, 16:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стало відомо, чому не варто купувати дітям популярну зараз іграшку Labubu

Як передає RegioNews, про це представник УГКЦ з парафії святого Миколая з Теребовлі розповів ZAXID.NET.

За словами семінариста УГКЦ з Теребовлі Артура Бачинського, не все, що сучасне і популярне, – добре і безпечне, зокрема іграшка Labubu.

Labubu – це не просто іграшка. Це інструмент в руках диявола. І найстрашніше, що часто саме батьки самі віддають дітей у його тенета, з любові, але з неуважності. Диявол не приходить з рогами, а з "трендами”

– вважає семінарист.

Labubu – бренд колекційних плюшевих іграшок у вигляді монстрів, створений гонконзьким дизайнером Касінгом Лунгом. В Україні такі іграшки коштують від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині горіла дерев'яна церква.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Священник іграшка Labubu
У Тернополі двері автобуса затисли і зламали пасажирці ногу
15 липня 2025, 15:35
На Тернопільщині водій Renault в’їхав у VoIkswagen, постраждало троє людей
14 липня 2025, 13:29
На Тернопільщині чоловік хотів заробити онлайн, а втратив понад 200 тисяч гривень
14 липня 2025, 11:35
Всі новини »
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
Модель із Дніпропетровщини помітили в Монако з австрійським мільйонером: що про неї відомо
16 липня 2025, 17:33
САП відкрила кримінальну справу проти Стефанішиної: у чому її підозрюють
16 липня 2025, 17:29
На Донеччині засудили агента РФ за "переписку з ФСБ"
16 липня 2025, 17:21
Відомий ресторатор отруївся у власному ресторані у Львові
16 липня 2025, 17:14
Підозрілий пакунок на 400 грамів: у Дніпрі затримали чоловіка з кристалічною речовиною
16 липня 2025, 17:09
"Якщо не стріляє - аж дивно": як живуть мешканці прифронтової Преображенки на Запоріжжі
16 липня 2025, 16:57
ДБР приходили з обшуком до квартири загиблого льотчика "Джуса": як це може бути пов'язно із Шабуніним
16 липня 2025, 16:57
У столичному метро станції "Лісова" і "Чернігівська" тимчасово припинили свою роботу: причина
16 липня 2025, 16:34
Стало відомо, хто причетний до вбивства полковника СБУ Івана Воронича
16 липня 2025, 16:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »