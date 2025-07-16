Священики Тернопільщини закликали відмовитися від популярної дитячої іграшки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Стало відомо, чому не варто купувати дітям популярну зараз іграшку Labubu

Як передає RegioNews, про це представник УГКЦ з парафії святого Миколая з Теребовлі розповів ZAXID.NET.

За словами семінариста УГКЦ з Теребовлі Артура Бачинського, не все, що сучасне і популярне, – добре і безпечне, зокрема іграшка Labubu.

Labubu – це не просто іграшка. Це інструмент в руках диявола. І найстрашніше, що часто саме батьки самі віддають дітей у його тенета, з любові, але з неуважності. Диявол не приходить з рогами, а з "трендами”

– вважає семінарист.

Labubu – бренд колекційних плюшевих іграшок у вигляді монстрів, створений гонконзьким дизайнером Касінгом Лунгом. В Україні такі іграшки коштують від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині горіла дерев'яна церква.