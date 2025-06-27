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Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

У Черкасах повідомили про підозру 66-річній жінці, яка осквернила могилу загиблого захисника. Їй загрожує ув'язнення на три роки. Зараз правоохоронці перевіряють, чи не причетна вона до інших аналогічних інцидентів.

Як з'ясували правоохоронці, увечері 21 травня жінка знаходилась на "Алеї Героїв". Там вона викрала з могили військового панаму, яка була прикріплена до пам’ятника як символ пам'яті та пошани побратимів загиблого.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру 40-річному жителю Черкас, який на "Алеї Героїв" зірвав два прапори з шевроном підрозділу особливого призначення "Котик", а також викрав воскову свічку та статуетку. Йому загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.