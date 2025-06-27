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27 червня 2025, 11:49

Подружжя з Тернопільщини привласнило майно іноземних інвесторів майже на 4 млн грн

27 червня 2025, 11:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Директор приватного підприємства та його дружина провернули оборудку на понад 3,8 млн грн, частину з яких легалізували через фіктивні угоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У 2020 році комерсант разом із громадянами США заснували підприємство. Тернополянин став директором, а іноземні партнери виступили як інвестори. Фірма зайнялась будівництвом багатоквартирного будинку поблизу Тернополя, а також розпочало облаштування фабрики з виготовлення паперової продукції.

Після конфлікту з іноземним партнером директор вирішив помститися та забрати собі все майно. Для цього попросив свою дружину зареєструвати нове підприємство з аналогічним профілем.

Загалом подружжя привласнило майно іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн.

Наразі їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Жінці додатково — легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). Окремо відкрито провадження щодо фірми, яку вона створила.

Чоловіку і жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї привласнили гроші жінки під видом виплат допомоги.

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