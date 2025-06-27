Супруги из Тернопольщины присвоили имущество иностранных инвесторов почти на 4 млн грн

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Директор частного предприятия и его жена проверили сделку более чем на 3,8 млн грн, часть из которых легализовали из-за фиктивных соглашений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В 2020 году коммерсант вместе с гражданами США учредили предприятие. Тернополянин стал директором, а иностранные партнеры выступили как инвесторы. Фирма занялась строительством многоквартирного дома вблизи Тернополя, а также приступило к обустройству фабрики по изготовлению бумажной продукции.

После конфликта с иностранным партнером, директор решил отомстить и забрать себе все имущество. Для этого он попросил свою жену зарегистрировать новое предприятие с аналогичным профилем.

В общей сложности супруги присвоили имущество иностранных инвесторов более чем на 3,8 млн грн.

В настоящее время им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору и в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Женщине дополнительно - легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины). Отдельно открыто производство по фирме, которую она создала.

Мужчине и женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области мошенники присвоили деньги женщины под видом выплат помощи.