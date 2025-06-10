В Тернополе открыли еще один рекрутинговый центр

фото: Тернопольская областная государственная администрация

Об этом в Facebook сообщила Тернопольская ОВА, передает RegioNews.

Его цель – содействие выполнению определенных государством мобилизационных задач и привлечению военнообязанных к службе в боевом подразделении, сформированном на территории области.

"42 ОМБр – молодая, мотивированная и закаленная в боях бригада, созданная в январе 2023 года. С момента формирования ее подразделения принимали участие в боях на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях, а с мая 2024 защищают север Харьковщины. В составе бригады – значительная часть жителей Тернопольщины, героически отстаивающих суверенитет нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области разоблачили преступную группу, которая устраивала побеги из воинских частей.