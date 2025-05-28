В Тернопольской области 52-летняя женщина может сесть на 8 лет за решетку за кражу смартфона

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию поступило обращение от жительницы областного центра о том, что на работе у нее украли смартфон. Устройство, которое потерпевшая оценила в 4000 гривен, исчезло с прилавка торгового заведения, где заявительница работает продавцом.

Правоохранители установили, что к преступлению причастна уроженка Донецкой области, которая в настоящее время проживает в Тернополе. 52-летняя злоумышленница совершила преступление. Вернуть ворованное не смогла, ведь успела продать чужой смартфон.

За совершенное женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 20-летний житель Тернопольщины может сесть на 12 лет за шантаж бывшей девушки.