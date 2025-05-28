Купуючи дитяче ліжечко, жителька Тернопільщини втратила понад 150 тис. грн

фото: freepik.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, вона знайшла вигідну пропозицію на одному з сервісів онлайн-оголошень. Зв’язалася з "продавцем", який запевнив, що товар у наявності й готовий до відправки. Проте далі зловмисник запропонував продовжити спілкування у месенджері, а не через офіційний сайт.

Псевдопродавець надіслав жінці покликання на фішингову сторінку, що імітувала сервіс "безпечної доставки". Перейшовши за ним, вона ввела свої персональні дані та реквізити банківської картки. Уже за кілька хвилин отримала повідомлення про повне списання коштів.

За фактом шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень.